Порт-о-Пренс, , 05:59 — REGNUM Да человека погибли, ещё 52 пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,3 в Гаити. Об этом 25 января сообщает радиостанция RFM Haiti.

Землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в департаменте Нип на юге Гаити. Жертвами землетрясения стали два человека, пострадали 52 человека. По данным управления гражданской защиты, был разрушен 191 дом, 591 поврежден, 834 семьям был причинен ущерб.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри выразил соболезнования родным и близким погибших и заявил о поддержке со стороны правительства всех пострадавших от удара стихии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 50 пострадавших в результате землетрясения на юге Гаити.

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