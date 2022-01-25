Хабаровск, 25 января, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Массовое производство нового российского легкомоторного многоцелевого самолёта «Байкал» для нужд российской авиации намерены запустить власти Хабаровского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

(сс) martindotpng Самолет

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Решение разместить производство «Байкала» в регионе приняло министерство промышленности и торговли России.

Губернатор Михаил Дегтярев подчеркнул, что держит проект на личном контроле.

«Выпуск этого самолета будет самым массовым за всю постсоветскую историю. Поэтому сейчас среди регионов идёт серьёзная борьба за право стать официальной производственной площадкой. Мы должны использовать этот шанс и запустить производство в Комсомольске-на-Амуре», — сказал глава Хабаровского края.

Площадка по производству «Байкал» будет официально представлена президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года.

В перспективе, в рамках развития этой инициативы краевая компания «Хабаровские авиалинии» может стать федеральным учебным центром по эксплуатации отечественных видов авиационного транспорта, среди которых «Sukhoi Superjet 100», «Байкал».

Как сообщало ИА REGNUM, в российском авиастроении необходимо обеспечить полную технологическую независимость от импортной продукции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 января на совещании по развитию гражданского самолетостроения в Воронеже.