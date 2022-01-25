Пекин, 25 января, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Китай в общей сложности осуществил 232 отзыва автомобилей с рынка с участием 8,73 млн автомобилей в 2021 году, сообщило Государственное управление рыночного регулирования КНР (SAMR), передает агентство Синьхуа.

«Китайские автомобили» JAC T6

Количество отозванных автомобилей выросло на 29% в годовом исчислении, сообщил на пресс-конференции представитель ведомства Ван Юньсун. Среди них 84% автомобилей были отозваны из-за дефектов двигателей, электрических и электронных компонентов. По словам Вана, около 85% от общего числа были отозваны по конструкторским соображениям, а 15% — по производственным причинам.

По состоянию на конец прошлого года в Китае насчитывалось 7,84 млн электромобилей, что составляет 2,6% от общего числа транспортных средств. Китай отозвал в общей сложности 1,98 млн электромобилей, добавил Ван.

По словам Вана, в стране создана система для сообщения о неисправностях электромобилей, и будут предприняты дополнительные усилия для улучшения качества технических исследований в сфере их безопасности.