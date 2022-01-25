Веллингтон, , 05:55 — REGNUM Средние цены на недвижимость в Новой Зеландии за прошедший годы выросли на 25% на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава компании Trade Me Гэвин Ллойд в ходе беседы с журналистами.

Новая Зеландия

В настоящее время средняя запрашиваемая цена составляет около 956 150 новозеландских долларов.

«После преодоления рубежа в 900 тыс. впервые в ноябре 2021 года, средняя запрашиваемая цена на недвижимость продолжает рекордно расти, она показала беспрецедентный рост в прошедшем месяце», — заявил он.

При этом Ллойд отметил, что цены на недвижимость выросли во всех регионах Новой Зеландии. При этом количество продаж домов за 2021 год в стране также выросло на 6%. Отмечается, что эксперты связывают рост цен на недвижимость с пандемией коронавирусной инфекции.