Пекин, , 05:53 — REGNUM Китайские исследователи обнаружили новый род растений семейства бегониевых в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщили в Шанхайском ботаническом саду Ченшань, передает агентство Синьхуа.

Петр Кончаловский. Натюрморт с бегонией. 1916

Новый род, Begonia giganticaulis, был назван так из-за его почти 4-метровой высоты, самого высокого вида бегонии в Азии. Исследователи определили его как новый род с помощью нескольких полевых исследований, изучения литературы и сравнительного морфологического и молекулярного анализа.

Этот род обитает вблизи ручьев или лесных склонов на высоте от 800 до 1350 метров. Несмотря на то, что популяция растет, она временно считается находящейся под угрозой исчезновения из-за ее немногочисленных рассеянных мест распространения и небольшого числа особей. Это открытие было опубликовано в журнале Phytokeys.