Молчановский район, Томская область, 25 января, 2022, 05:51 — ИА Регнум. В Томской области полицейские задержали подозреваемого в незаконной перевозке рыбы. Об этом ИА REGNUM сообщили в УМВД России по региону.

70.мвд.рф Изъятая рыба

На 200 километре трассы Томск — Каргала — Колпашево в Молчановском районе Томской области сотрудники ОГИБДД остановили автомобиль под управлением жителя Новосибирской области 1963 года рождения.

В машине находились мешки, укрытые покрывалом. Мужчина пояснил, что в мешках находится рыба кострюк. Необходимых для перевозки документов не было.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли 82 экземпляра рыб.

Ихтиологическая экспертиза установила, что это рыба особо ценной породы сибирский осётр. Она принадлежит к видам, занесённым в Красную книгу РФ. По предварительным данным, причинённый государству ущерб превышает 13 млн рублей.

Подозреваемый заявил, что приобрёл рыбу у неизвестных. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»). Расследование продолжается.

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