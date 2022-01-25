Москва, , 05:50 — REGNUM Во вторник, 25 января, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица, температура воздуха −10… −8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Зима в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 26 января в Москве облачно, снег. Температура воздуха −11… −9 °C.

Ветер слабый, ночью — западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −13… −8 °C днём. Ночью — −14… −9 °C.

В среду, 26 января, днём в столице ожидается −6… −4 °C, по области −9… −4 °C. Облачно, небольшой снег. Ночью в регионе ожидается −14… −9 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце нынешней недели жителей столицы России ожидает потепление до −4… −2 °С.

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