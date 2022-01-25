Куньмин, Китай, 25 января, 2022, 05:50 — ИА Регнум. В провинции Юньнань на юго-западе Китая в 2021 году было выработано более 95 млн кВт установленной мощности «чистой» энергии, сообщил ее губернатор Ван Юйбо, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленая энергетика

Ван доложил о новых достижениях провинции в продвижении и использовании экологически чистой энергии во время пятой сессии Собрания народных представителей провинции Юньнань 13-го созыва.

В прошлом году провинция выработала более 330 млрд кВт/ч электроэнергии с использованием экологически чистой энергии. В 2022 году Юньнань планирует добавить более 11 млн кВт установленной новой энергетической мощности для создания энергосистемы нового типа, в которой ведущую роль будет играть «зеленая» энергия.

Юньнань может похвастаться примерно пятой частью всех эксплуатируемых ресурсов «зеленой» энергии Китая, занимая второе место по стране. Компания построила 20 крупных и средних гидроэлектростанций в среднем и нижнем течении рек Цзиньша и Ланьцанцзян (Меконг).