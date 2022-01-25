Тбилиси, 25 января, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В Грузии разгорается скандал, связанный с полицейским насилием, сообщает 24 января грузинский телеканал «Формула».

jb Грузинская полиция

Были обнародованы кадры, на которых видно, как один полицейский жестоко бьёт глухонемого гражданина, а другой полицейский спокойно наблюдает за всем этим. Инцидент произошёл в тбилисском метрополитене. Министерство внутренних дел опубликовало заявление по поводу инцидента, в котором говорится, что расследование началось. Служба государственного инспектора начала расследование по факту превышения должностных полномочий. Полицейский еще не арестован.

Грузинская оппозиция считает, что нельзя прощать подобное грубое попрание прав человека, так как это приведёт полной безнаказанности полиции. Поэтому 25 января у здания МВД Грузии пройдёт акция протеста под лозунгом «Нет милиции!»