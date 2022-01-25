Пекин, 25 января, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Китайская полиция изъяла 27 тонн запрещенных наркотиков в ходе операций по борьбе с наркотиками в 2021 году, сообщил представитель Министерства общественной безопасности КНР, передает агентство Синьхуа.

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Глава бюро по борьбе с наркотиками при министерстве Лян Юнь также сообщил, что за год было раскрыто около 54 000 уголовных дел, связанных с наркотиками, и задержано 77 000 подозреваемых.

Война Китая с наркотиками продолжает неуклонно прогрессировать, отметил Лян, добавив, что число уголовных дел, связанных с наркотиками, и количество изъятых запрещенных наркотиков снижаются в течение нескольких лет подряд.

Оба показателя за 2021 год оказались ниже показателей 2020 года, когда было изъято более 55 тонн наркотиков и раскрыто 64 000 дел, связанных с наркотиками.