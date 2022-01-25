Хабаровск, , 05:43 — REGNUM В Хабаровском крае уже 1934 пенсионера получили выплату за вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Деньги

Единовременная денежная выплата жителям края старше 60 лет в 2 тыс. рублей производится с декабря 2021 года.

В Хабаровском крае действует 124 пункта вакцинации, три из них — круглосуточные.

Загруженность коечного фонда 56,6%. Всего развёрнута 2571 койка.

С начала года операторы единой горячей линии 122 по вопросам коронавирусной инфекции приняли почти 3 тыс. звонков.

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Как сообщало ИА REGNUM, жителям Марий Эл в возрасте старше 60 лет после прохождения вакцинации от коронавируса предоставят единовременную выплату в размере 2 тыс. рублей.