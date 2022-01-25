Якутск, , 05:47 — REGNUM Пять жителей многоквартирного дома в Якутске были спасены во время пожара, один из них — ребёнок. Всего из здания эвакуировали 13 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Тушение пожара 25.mchs.gov.ru

Читайте также: В столице Приамурья горел многоэтажный дом

Возгорание произошло в доме на улице Якутская. При пожаре никто не пострадал. Загорелись кладовка и перекрытия между этажами. С огнём боролись более 60 человек и 14 единиц техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона.

«Причина пожара, виновное лицо, ущерб устанавливаются. В настоящее время пожар локализован, производится тушение», — отметили в ГУ МЧС по Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске 14 января пожарные потушили сложное возгорание в 13-этажном доме. Горела вентиляционная шахта здания. Из-за возгорания с фасада дома отваливалась плитка. Пострадавших и погибших нет. В борьбе с огнём были задействованы 28 человек и восемь единиц техники.