Москва, , 05:30 — REGNUM Компания Cognitive Pilot вместе с РЖД провела испытания автопилотов, разработанных на основе систем искусственного интеллекта, для грузовых поездов. Предполагается, что в 2022 году компания получит 500 таких комплексов, заявила гендиректор компании-разработчика Ольга Ускова.

Поезд Yusut.sledcom.ru

«Мы начинаем серийное производство систем помощи машинисту маневрового железнодорожного локомотива на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) Cognitive Rail Pilot», — цитирует ее ТАСС.

Предполагается, что внедрение таких систем позволит снизить количество железнодорожных происшествий на 70%. По словам Усковой, комплексы позволяют обнаруживать объекты на путях, что должно привести к снижению количества происшествий, связанных с человеческим фактором.

Ожидается, что в 2022 году около 500 локомотивов будут оснащены этой системой. Пока тесты показали эффективность комплексов на основе искусственного интеллекта.