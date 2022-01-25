Красноярск, 25 января, 2022, 05:30 — ИА Регнум. В Красноярском крае отделения соцзащиты переходят на дистанционный режим работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве социальной политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Территориальные отделения соцзащиты временно меняют режим работы с 25 января 2022 года. «В период роста распространения коронавирусной инфекции для снижения риска заражения приём людей будет осуществляться только по предварительной записи», — говорится в сообщении.

Желающим предлагают записываться на приём на сайте министерства соцполитики либо по телефонам территориальных отделений. Кроме того, для жителей края доступна услуга «обратный звонок». В каждом территориальном отделении работают телефонные линии. Для «обратного звонка» достаточно позвонить, назвать интересующую тему и номер телефона для обратной связи. Гражданину перезвонят и проконсультируют.

Красноярцам напомнили, что оформить те или иные меры социальной поддержки можно дистанционно через портал Госуслуг.

Также решено автоматически продлить ряд ранее предоставленных региональных социальных выплат.

«Временный режим работы отделений будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки», — подытожили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 января в Красноярском крае выявлено 180 883 носителя коронавируса.