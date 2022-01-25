Хабаровск, , 05:17 — REGNUM Недропромышленники Хабаровского края обновили исторический рекорд по добыче золота за все время добычи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Золото James St. John

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В 2021 году в крае было добыто 26,9 тонн драгметалла.⠀

В настоящее время в сфере недропользования реализуется 14 инвестиционных проектов, шесть из них крупные и высокой степени готовности. Общий объем инвестиций превышает 420 млрд рублей.⠀

Мощность вводимых производств превысит 11 тонн золота в год. В результате реализации инвестпроектов будет создано свыше 8,2 тыс. рабочих мест различных специальностей.

Добыча золота ведется в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском, Николаевском, Ульчском, им. Полины Осипенко, Ванинском, Комсомольском, им. Лазо и Верхнебуреинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу четыре золоторудных участка из россыпных месторождений Забайкалья планируют распределить на торгах, которые пройдут 16 февраля 2022 года. Их планируется передать в пользование на 15 лет.