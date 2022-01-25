Балтимор, США, , 05:16 — REGNUM Не менее трех сотрудников пожарной службы США погибли при ликвидации возгорания в жилом доме города Балтимор (штат Мэриленд). Об этом заявил глава города Брэндон Скотт на своей странице в Twitter.

Пожар Pixabay.com

«Сегодня мы потеряли троих храбрых сотрудников пожарной службы Балтимора», — заявил он.

Также один из пожарных пострадал, в настоящее время он госпитализирован. Других подробностей о произошедшем не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января крупный пожар произошел в поликлинике города Костешть в Румынии. Возгорание было ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших не было.