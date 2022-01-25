Трое пожарных погибли при ликвидации возгорания в Балтиморе
Балтимор, США, 25 января, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Не менее трех сотрудников пожарной службы США погибли при ликвидации возгорания в жилом доме города Балтимор (штат Мэриленд). Об этом заявил глава города Брэндон Скотт на своей странице в Twitter.
Pixabay.com
Пожар
«Сегодня мы потеряли троих храбрых сотрудников пожарной службы Балтимора», — заявил он.
Также один из пожарных пострадал, в настоящее время он госпитализирован. Других подробностей о произошедшем не приводится.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 января крупный пожар произошел в поликлинике города Костешть в Румынии. Возгорание было ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших не было.