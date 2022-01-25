Тбилиси, 25 января, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Тбилисская мэрия окончательно определилась со стоимостью продовольственного вспоможения, выделяемого на социально незащищённых горожан, сообщает 24 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Были завершены тендеры на обеспечение питанием 40 000 бедняков столицы, не могущих выжить без государственной поддержки. Мэрия утверждает, что увеличила финансирование на четверть, но она будет тратить только 1,5 лари (около 50 центов) в день на еду на человека. И, кроме того, в эту сумму входит прибыль победителя тендера. Победителями, конечно, в основном являются доноры «Грузинской мечты», которые финансируют правящую партию сотнями тысяч лари, а затем богатеют, выигрывая тендеры за счёт народа, утверждает телеканал.