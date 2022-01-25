Сусуман, Магаданская область, 25 января, 2022, 05:07 — ИА Регнум. В Магаданской области при обрушении породы в неработающей шахте в Сусуманском городском округе погибли двое мужчин, возбуждено уголовное дело. Об этом 25 января сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

(сс) kaisender Золото

пресс-служба СУ СК РФ по Магаданской области «Предварительно установлено, что 24 января 2022 года в одной из штолен шахты бывшего рудника «Светлый», расположенной в 18 километрах от Сусумана, в результате обрушения горной породы погибли двое мужчин, 1982 и 1995 годов рождения».

На место трагедии выезжала следственная группа Ягоднинского межрайонного следственного отдела. Тела погибших к настоящему времени уже извлекли из-под завалов, проводится судебная медицинская экспертиза. По версии следствия, погибшие могли осуществлять в обвалившейся штольне нелегальную добычу драгоценного металла.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц»).

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