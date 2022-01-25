Владивосток, , 05:02 — REGNUM Пенсионерам Приморья перечислят дополнительную выплату в 1 тыс. рублей — соответствующее постановление уже подписано губернатором края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Пенсионеры (сс) pasja1000

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В 2022 году принято решение единовременную выплату начислить получателям пенсий к международному Дню пожилого человека, который приходится на 1 октября.

«Большинству получателей выплата будет предоставлена беззаявительно в сентябре. Это касается тех пенсионеров, сведения о которых имеются в органах социальной защиты», — пояснили специалисты.

Дополнительная мера социальной поддержки появилась в Приморье в 2004 году. После небольшого перерыва ее возобновили в 2013-м. Материальную помощь ежегодно получают около 580 тыс. пенсионеров края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье прокуроры вскрыли более 1,7 тыс. нарушений прав граждан на льготное обеспечение лекарствами и оказание мер социальной поддержки.