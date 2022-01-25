Гонконг, Китай, , 04:49 — REGNUM Прививка вакциной компании Pfizer увеличивает примерно в три раза вероятность развития различных форм воспаления тканей сердца. Такие выводы сделал международный коллектив медиков, они были опубликованы 24 января в журнале Annals of Internal Medicine.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ходе исследований, которые проводились в Гонконге, было установлено, что привитые одной или двумя дозами вакцины Pfizer в три раза чаще были подвержены различным формам кардита и воспаления сердечных тканей, чем люди из контрольной группы. При этом у добровольцев, получивших прививку вакциной CoronaVac, такого побочного эффекта не наблюдалось.

На основе анализа историй болезней 160 пациентов клиник в Гонконге, попавших в больницу с дисфункцией сердца, было установлено, насколько часто встречается воспаление сердечных тканей у пациентов, привитых Pfizer. Учёные уточнили, что все формы воспалений сердечных тканей встречались у пациентов достаточно редко, но Pfizer повышал эту вероятность примерно в три раза. Особенно ярко такой побочный эффект проявлялся среди молодых людей и подростков, получивших вторую дозу вакцины.

Медики пояснили, что эту особенность вакцины в будущем необходимо учитывать при проведении вакцинации среди разных групп населения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по мнению главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, окончание пандемии возможно лишь при применении комплексных мер, в том числе вакцинации 70% населения в каждой стране мира.

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