Нью-Йорк, США, , 04:48 — REGNUM Недавно избранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс представил обществу проект масштабного плана по борьбе с преступлениями, в которых применяется огнестрельное оружие. Документ 24 января опубликован на сайте администрации мегаполиса.

Полиция Нью-Йорка Juan Lupión

Эрик Адамс «Мы молимся за всех жертв насилия и их семьи, которые страдают, но мы собираемся сделать больше, чем молиться — мы собираемся превратить нашу боль в цель. Общественная безопасность является высшим приоритетом моей администрации, поэтому мы уберём оружие с наших улиц, защитим наши сообщества и создадим безопасный, процветающий и справедливый город для всех жителей Нью-Йорка».

В дорожной карте Адамса, который более 20 лет проработал в полицейском департаменте, изложены многочисленные политические предложения, которые необходимо реализовать для обуздания бедственного положения с насилием в мегаполисе, приоритеты мэра на разных этапах реализации плана.

В более долгосрочной перспективе мэр Адамс также планирует преобразовать город и устранить коренные причины, которые приводят к насилию с применением огнестрельного оружия, за счёт расширения экономических возможностей, улучшения образования для городских детей, предоставления более широкого доступа к психологической и психиатрической помощи и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс намерен направить на борьбу с насильственными преступлениями дополнительные ресурсы, а также реформировать полицейский департамент города.

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