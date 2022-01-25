Тбилиси, , 16:25 — REGNUM Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил солидарность с Украиной, сообщает 24 января грузинский телеканал «TV Пирвели».

Грузинский флаг

«Я хотел бы выразить свою солидарность с братской Украиной в отношении её суверенитета и безопасности её народа. Абсолютно неприемлемо, чтобы какая-либо страна ставила под сомнение суверенитет или территориальную целостность другой страны. Несколько дней назад я встретился с послом Украины в Грузии и выразил ему нашу поддержку. Сегодня главная задача — не допустить новой войны на Украине. Все наши усилия, дела и слова должны быть направлены именно на эту цель — предотвратить новую войну на Украине. Соответственно, это в интересах как Украины, так и Грузии, а также региона в целом», — сказал Папуашвили.

По словам спикера, единство Запада критически важно для предотвращения военных действий на Украине.