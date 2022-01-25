Петропавловск-Камчатский, 25 января, 2022, 04:23 — ИА Регнум. На Камчатке в Алеутском районе после пожара на котельной в селе Никольском введён режим ЧС. Без отопления остались пять многоквартирных домов, в которых проживают 123 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Pixabay.com Пожар

Читайте также: На Камчатке пожар произошёл на котельной

В селе развёрнут пункт временного размещения, также людей готовы принять в гостинице.

Из Петропавловска-Камчатского по морю на остров доставят в ближайшее время мобильную котельную, а вертолётом привезут обогреватели.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 24 января загорелась котельная в селе Никольском Алеутского муниципального округа.