Вашингтон, 25 января, 2022, 04:23 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц намерен посетить США с официальным визитом в феврале. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила 24 января в ходе регулярного брифинга.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

Джен Псаки «Мы с нетерпением ждём возможности приветствовать канцлера здесь, в США, в феврале».

Напомним, в американских СМИ в последние дни высказываются мнения, что позиция Германии в ситуации с Украиной и так называемой угрозы Российской «агрессии» недостаточно согласуется с интересами США.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО не в состоянии по требованию России гарантировать нерасширение военного блока, хотя «в повестке дня» Североатлантического альянса вообще не значится вступление новых стран Восточной Европы в блок.

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