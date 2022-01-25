Сеул, 25 января, 2022, 04:18 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 8571 человека. Об этом сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Скорая помощь в Южной Корее в период пандемии

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Из них 8356 случаев связано с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что впервые с начала пандемии в Южной Корее за сутки выявляют более восьми тысяч инфицированных. До этого рекордный показатель составлял 7848 зараженных за одни сутки и был зафиксирован 15 декабря 2021 года.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 749 979. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 23 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 6588 человек.