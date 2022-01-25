Кронштадт, Санкт-Петербург, , 04:05 — REGNUM В Кронштадтском морском кадетском военном корпусе 24 января открылась фотовыставка «Аристократы морей», посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российский флот перед боем

Юбилейную экспозицию организовал фонд «Морское фотографическое собрание» при поддержке главного командования ВМФ России.

пресс-служба Минобороны РФ «Основополагающим в сюжетах фотокартин выставки являются «портреты кораблей» ВМФ России и парусных судов Российского флота. Уникальность представленных фотографий заключается в неповторимости запечатлённого момента и исторической ценности событий, переданных на фотокартинах».

Особую актуальность данной выставке, которая сопровождается разнообразными информационно-просветительскими материалами об истории Российского флота, придаёт тот факт, что её увидят будущие военные моряки и защитники Родины, «пропитанные романтикой, традициями и верностью Андреевскому флагу».

Среди авторов представленных работ — члены Русского географического общества (РГО), Российского исторического общества (РИО), Творческого союза художников России фотографы Александр Алякринский, Александр Кильмет и художник-дизайнер Росита Руис.

Как сообщало ИА REGNUM, в музее трудовой славы морского бюро машиностроения «Малахит» в Санкт-Петербурге состоялась уникальная фотовыставка «Аристократы морей», посвящённая 325-летию российского флота.

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