Галле, Германия, , 04:05 — REGNUM Стрельбу из пневматического оружия по окнам исламского культурного центра в немецком городе Галле (земля Саксония-Анхальт) открыл 55-летний местный житель, 24 января сообщила городская полиция на своей странице в Twitter.

Разбитое окно Иван Шилов © ИА REGNUM

Мужчина стрелял по заведению из жилого дома напротив. По словам свидетелей, в окна центра попали три снаряда. В результате инцидента никто не пострадал. Ведется расследование происшествия. Полицейские допросили стрелявшего, а после его отпустили домой.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в Гейдельбергском университете (Германия) произошла стрельба. Погиб один человек и трое оказались ранены.

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