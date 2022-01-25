Галле, Германия, 25 января, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Стрельбу из пневматического оружия по окнам исламского культурного центра в немецком городе Галле (земля Саксония-Анхальт) открыл 55-летний местный житель, 24 января сообщила городская полиция на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Разбитое окно

Мужчина стрелял по заведению из жилого дома напротив. По словам свидетелей, в окна центра попали три снаряда. В результате инцидента никто не пострадал. Ведется расследование происшествия. Полицейские допросили стрелявшего, а после его отпустили домой.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в Гейдельбергском университете (Германия) произошла стрельба. Погиб один человек и трое оказались ранены.