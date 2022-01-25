Красноярск, , 03:46 — REGNUM Во вторник, 25 января, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег, на дорогах гололедица, температура воздуха −11… −9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Площадь Революции © Андрей Никитин

В 07:30 на Театральной площади было — 13 °C.

Ночью с 25 на 26 января ожидается до −17… −15 °C, облачно, небольшой снег.

Скорость южного ветра 1−6 м/с. Давление — 747 мм рт. ст.

В среду, 26 января, в Красноярске до −14… −11 °C, облачно, снег. Ночью — до −19… −15 °C.

В четверг, 27 января, в Красноярске ожидается до −15… −12 °C днём и до −24… −22 °C ночью. Облачно, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 25 января на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается сильный южный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с, снег, метель.

25−28 января в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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