Москва, 25 января, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается среди всех возрастных групп в России, 24 января сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

При этом эпидемические пороги превышены в 57 регионах РФ. В период с 17 по 23 января заболеваемость в стране была обусловлена вирусами гриппа типа А, а также респираторными вирусными инфекциями негриппозной этиологии.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в России от гриппа привиты 68,5 млн человек, что составляет 47% от численности всего населения РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление Роспотребнадзора по Пензенской области объявило, что с 17 по 23 января в регионе наблюдался высокий уровень заболеваемости ОРВИ. За указанный период времени в области выявили 4793 случая заболевания такими инфекциями.