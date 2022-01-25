Санкт-Петербург, , 03:38 — REGNUM Крупный финансовый иск поступил в арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области в адрес ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла». Исковое заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Ленинградский судостроительный завод «Пелла» Ssr

Претензии от ЗАО «Проектно-конструкторское бюро «РИО» поданы в суд 18 января 2022 года. Компания требует взыскать в её пользу 126 082 242,27 рубля.

Помимо этого, 17 января к заводу был подан иск от ООО «БФК-Проект», требующего 22 626 954,2 рубля.