Судостроительный завод «Пелла» получил иск на 126 млн рублей
Санкт-Петербург, 25 января, 2022, 03:38 — ИА Регнум. Крупный финансовый иск поступил в арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области в адрес ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла». Исковое заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.
Претензии от ЗАО «Проектно-конструкторское бюро «РИО» поданы в суд 18 января 2022 года. Компания требует взыскать в её пользу 126 082 242,27 рубля.
Помимо этого, 17 января к заводу был подан иск от ООО «БФК-Проект», требующего 22 626 954,2 рубля.
Справка: завод базируется в городе Отрадное и исчисляет свою историю с 30-х годов XX века.
Напомним, ранее финансовый иск на 2 млрд рублей завод подал к Минобороны России. Претензии рассмотрят 26 января 2022 года. Речь идёт «о взыскании неосновательного обогащения в размере 2 046 083 442,6 рубля, а также госпошлины в размере 206 000 рублей» и «расторжении государственного контракта