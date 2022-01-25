Берлин, 25 января, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Свои соболезнования семье студентки Гейдельбергского университета, погибшей в результате стрельбы в учебном заведении 24 января, выразил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом немецкий лидер заявил в ходе пресс-конференции.

Олаф Косинский Канцлер Германии Олаф Шольц

Он отметил, что у него «разрывается сердце» от случившегося. Шольц также подтвердил информацию, что преступник, открывший огонь по людям, мертв.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января один из студентов Гейдельбергского университета открыл стрельбу в лекционном зале заведения и ранил четверых человек. Позже стало известно, что пострадавшая при инциденте скончалась от полученных ран.

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