Порт-о-Пренс, 25 января, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Землетрясение, произошедшее утром 24 января на юге Гаити, привело к гибели двух человек, 52 жителя пострадали. Об этом со ссылкой на данные спасателей сообщает местный портал Juno-7.

USAID’s Bureau for Humanitarian Assistance Последствия землетрясения в Гаити

Подземные толчки полностью разрушили 191 здание, 664 строения оказались сильно повреждены. Единственного жилья лишились более 800 семей.

Отмечается, что вскоре после первого землетрясения были зафиксированы повторные подземные толчки магнитудой 5,1. На этот раз — в четырёх километрах от города Птит-Ривьер-де-Нипп (30 тысяч жителей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подземные толчки 5,3 были зафиксированы на Гаити в трёх километрах от коммуны Анс-а-Во.