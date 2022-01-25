Якутск, 25 января, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Арбитраж Якутии отказал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре в удовлетворении иска к АО «Авиакомпания «Якутия» и ООО «Аэрокарго+». Надзорная инстанция требовала признать недействительным соглашение по эксплуатации воздушного судна. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Cp9asng Самолёт Superjet-100 авиакомпании «Якутия»

Полное решение суда пока не обнародовано и детали не сообщались. В основе спора лежало соглашение от декабря 2016 года, заключенное авиакомпанией и ООО. Из материалов дела следует, что данный документ также фигурировал в заявлении о возбуждении уголовного дела. Сообщается, что в ноябре 2019 года гендиректор АО требовал привлечь к уголовной ответственности должностных лиц этой же компании в связи с заключением оспариваемого соглашения, но ему было отказано.

Примечательно: представитель АО «Авиакомпания «Якутия» признал исковые требования надзорного ведомства, а соответчик — нет.

Напомним, дело слушалось с июля 2021 года. В качестве соистца выступало министерство имущественных и земельных отношений Якутии.