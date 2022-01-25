Вашингтон, 25 января, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден назвал журналиста телеканала Fox News «сукиным сыном» после заданного им вопроса об инфляции в стране. Инцидент произошел во время встречи американского лидера с советниками в Белом доме.

Gage Skidmore Джо Байден

Корреспондент телеканала задал Байдену вопрос об инфляции. В частности, он поинтересовался, чувствует ли президент США ответственность за это перед промежуточными выборами в Конгресс.

«Это большая ценность. Больше инфляции. Что за тупой сукин сын», — заявил Байден.

Предполагается, что глава Белого дома считал, что у него выключен микрофон. Тем не менее инцидент запечатлели все ведущие американские телеканалы. Пока официальных комментариев по этому вопросу от Белого дома не поступало.