р.п. Нахабино, 25 января 2022, 03:10 — REGNUM Военнослужащие из Восточно-Африканской республики Джибути впервые пройдут обучение в Международном противоминном центре (МПЦ) ВС РФ, дислоцированном в подмосковном Нахабине. Об этом 24 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В настоящее время к обучению по программе курса робототехники и специальных работ уже приступила группа из восьми специалистов из этой африканской страны.
С иностранными курсантами работают опытные преподаватели МПЦ, имеющие боевой опыт разминирования. Обучение продлится до 10 апреля и завершится выпускным экзаменом, по итогам которого будет выдано свидетельство установленного образца.
Как сообщало ИА REGNUM, отряд Международного противоминного центра (МПЦ) Вооружённых Сил России прибыл в Лаос для выполнения гуманитарной миссии по разминированию территории страны. На территории Лаоса также развёрнут филиал МПЦ, на базе которого началась подготовка сапёров для Народной армии Лаоса с использованием при разминировании российских технических средств.
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