Московская область, 25 января, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Военнослужащие из Восточно-Африканской республики Джибути впервые пройдут обучение в Международном противоминном центре (МПЦ) ВС РФ, дислоцированном в подмосковном Нахабине. Об этом 24 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военные базы иностранных государств на территории Джибути

В настоящее время к обучению по программе курса робототехники и специальных работ уже приступила группа из восьми специалистов из этой африканской страны.

пресс-служба Минобороны РФ «Подготовка африканских военнослужащих будет проводиться на объектах учебно-материальной базы (классах и площадках учебно-тренировочных комплексов, в том числе на роботодроме, где обучаемые получат навыки управления многофункциональным робототехническим комплексом разминирования «Уран-6»), оборудованных с учётом опыта выполнения задач в Сирии».

С иностранными курсантами работают опытные преподаватели МПЦ, имеющие боевой опыт разминирования. Обучение продлится до 10 апреля и завершится выпускным экзаменом, по итогам которого будет выдано свидетельство установленного образца.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд Международного противоминного центра (МПЦ) Вооружённых Сил России прибыл в Лаос для выполнения гуманитарной миссии по разминированию территории страны. На территории Лаоса также развёрнут филиал МПЦ, на базе которого началась подготовка сапёров для Народной армии Лаоса с использованием при разминировании российских технических средств.