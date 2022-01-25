Нью-Йорк, США, , 03:02 — REGNUM Часть имеющейся задолженности по взносам в ООН погасили власти Ирана, заявила официальный представитель главы Генеральной ассамблеи всемирной организации Полина Кубиак 24 января на пресс-конференции.

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По ее словам, в связи с этим иранская делегация вновь обрела право голосовать в Генассамблее. Кроме того, как сообщила Кубиак, подобную возможность вернули Гвинеи и Вануату, которые также внесли необходимую плату.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января агентство Yonhap News распространило информацию о том, что власти Южной Кореи и Ирана ведут переговоры о выплате части иранского долга по взносам в ООН с использованием средств, которые заморожены в двух южнокорейских банках.

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