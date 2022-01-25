Москва, , 03:04 — REGNUM Бывший глава правления «Рост банка» Артём Хенкин решением арбитража Москвы признан банкротом. В отношении него по инициативе банка «Траст», в который влился «Рост банк», был введен этап реализации имущества. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Банк «Траст»

24 января 2022 года в карточке дела появилась запись судьи Пешехоновой — «решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества». Само решение пока недоступно для ознакомления.

Напомним, первый этап в процедуре банкротства — реструктуризацию долгов в отношении Хенкина ввели в мае 2021 года. Финансовым управляющим был назначен Валерий Бакин — участник союза СРО «СЕМТЭК». В реестр также были включены претензии «Траста» — 110 173 352,25 рубля основного долга, 3 931 788,27 рубля процентов, 6 082 607,42 рубля неустойки и 1 107 332,34 рубля штрафа.

За время первого этапа число кредиторов бывшего главы правления «Рост банка» увеличилось. В их число вошли «Ситибанк», «Банк Русский стандарт».

В ЕГРЮЛ на сегодня за Хенкиным каких-либо бизнес-активов не числится.