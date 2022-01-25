Москва, 25 января, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Частные вопросы, связанные с организационными проблемами, препятствуют эффективной работе Минской группе ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря сообщил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Immanuel Giel ОБСЕ

«Что касается практических и организационных шагов, в частности, связанных с вероятным визитом сопредседателей ОБСЕ в регион, то я согласен с мнением тех армянских и не только армянских экспертов, которые указывают на то, что там имеются сугубо практические и организационные проблемы, связанные с тем, а откуда они, собственно, должны приехать в Нагорный Карабах? Со стороны Армении или со стороны Азербайджана? Мы знаем, что в нынешней наэлектризованной и нервозной ситуации даже такие, казалось бы, простейшие вопросы могут принять символичное значение, и стороны могут выступать с прямо противоположными и непримиримыми позициями по таким, казалось бы, частным вещам. И именно обстоятельства подобного рода в значительной степени тормозят эффективную деятельность Минской группы ОБСЕ», — сказал эксперт.

Напомним, что в Минскую группу ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе, созданную в 1992 году входит 9 стран, а сопредседателями являются Россия, США и Франция.