Вашингтон, , 02:47 — REGNUM Меры по деэскалации ситуации вокруг Украины стали темой телефонного разговора генсека ОБСЕ Хельги Шмид и первого заместителя американского госсекретаря Уэнди Шерман. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе Госдепартамента США Неда Прайса.

Наблюдатели ОБСЕ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Участники беседы обвинили Россию в «дестабилизирующем наращивании сил на российско-украинской границе». Шерман подтвердила поддержку Вашингтоном идеи о возобновлении в рамках ОБСЕ контактов по европейской безопасности. По ее словам, организация, которой руководит Шмид, служит «доступной площадкой, где все заинтересованные стороны могут обсуждать и устранять безотлагательные или долгосрочные угрозы».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января бывший посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор призвал исключить из этой организации Россию и Белоруссию из-за ситуации вокруг Украины.

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