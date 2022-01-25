Лилонгве, , 02:43 — REGNUM Президент Малави Лазарус Чаквера отправил в отставку правительство, ряд министров которого были обвинены в причастности к коррупции. Об этом со ссылкой на обращение главы Южно-Африканского государства к нации 24 января сообщает агентство Reuters.

Лилонгве, Малави Lars Plougmann

Чаквера заявил, что новый состав правительства будет сформирован им в течение двух дней.

Отмечается, что последний коррупционный скандал связан с причастностью министров к махинациям, в котором задействован некий малавийский бизнесмен, проживающий в Великобритании. В настоящее время в отношении него проводится совместное расследование антикоррупционными агентствами Малави и Соединённого Королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Малави Лазарус Чаквера представил план по восстановлению экономики страны на 2022−2023 годы, который должен помочь оживить экономику страны, пострадавшую от пандемии COVID-19.

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