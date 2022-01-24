Лилонгве, 25 января, 2022, 02:43 — ИА Регнум. Президент Малави Лазарус Чаквера отправил в отставку правительство, ряд министров которого был обвинен в причастности к коррупции. Об этом со ссылкой на обращение главы Южно-Африканского государства к нации 24 января сообщает агентство Reuters.

Lars Plougmann Лилонгве, Малави

Чаквера заявил, что новый состав правительства будет сформирован им в течение двух дней.

Отмечается, что последний коррупционный скандал связан с причастностью министров к махинациям, в котором задействован некий малавийский бизнесмен, проживающий в Великобритании. В настоящее время в отношении его проводится совместное расследование антикоррупционными агентствами Малави и Соединённого Королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Малави Лазарус Чаквера представил план по восстановлению экономики страны на 2022−2023 годы, который должен помочь оживить экономику страны, пострадавшую от пандемии COVID-19.