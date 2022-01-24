Яунде, 25 января, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Как минимум шесть человек погибли в результате давки возле стадиона, где состоялась 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу между сборными Камеруна и Коморских Островов. Об этом 24 января сообщает Associated Press.

(сс) Johnkekam Камерун в период пандемии

На матч, который проходил на стадионе «Олембе» в столице Камеруна Яунде, пытались попасть около 50 тысяч человек. Трибуны стадиона вмещают 60 тысяч зрителей, но из-за коронавирусных ограничений количество мест было сокращено, трибуны не могли быть заполнены более, чем на 80%.

По данным центрального региона Камеруна Насери Пола Бийи, число жертв может возрасти, так как часть пострадавших поступила в больницу в тяжёлом состоянии. По словам медиков, тяжёлых больных готовят к отправке в другую больницу. Всего пострадало около 40 человек, погибшими числятся шесть человек.

Напомним, Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке и одним из самых популярных спортивных мероприятий. Победу в матче одержала сборная Камеруна, она вышла в ¼ финала, где сыграет со сборной Гамбии.