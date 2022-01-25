Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX приводнился в Атлантическом океане вблизи побережья штата Флорида (США). Об этом корпорация сообщила 24 января на своей странице в Twitter.

Приводнение Crew Dragon Official SpaceX Photos

Он отстыковался от Международной космической станции (МКС) 23 января. Аппарат доставил на Землю свыше 2,2 тонны различных грузов, а также результаты научных исследований в космическом пространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января американская аэрокосмическая компания Axiom Space объявила о планах впервые в истории осуществить запуск полностью коммерческого экипажа к МКС.

Читайте ранее в этом сюжете: В США готовят первый полностью коммерческий экипаж к полёту на МКС