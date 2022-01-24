Гавана, 25 января, 2022, 02:20 — ИА Регнум. На Кубе за прошедшие сутки выявили 3307 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на кубинской территории достигло 1 025 419. Также за минувшие сутки в республике скончались еще четверо пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умерли 8367 человек.

В настоящее время в республике числится 17 157 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ведомство отмечает, что наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сложилась в провинциях Ольгин, Лас-Тунас и Матанзас. При этом к настоящему времени уже полностью привились 9,8 млн из 11,2 млн жителей Кубы.