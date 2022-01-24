Вашингтон, 25 января, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Видеоконференцию с главами стран ЕС провел 24 января американский президент Джо Байден, сообщили в пресс-службе Белого дома.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Переговоры завершились в 16:25 по времени Восточного побережья США (00:25 мск). В мероприятии должны были принять участие лидеры нескольких стран ЕС, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Шарль Мишель и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Планировалось, что в ходе конференции будут обсуждена ситуация вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января The Telegraph распространило информацию о том, что немецкий канцлер Олаф Шольц отказался от предложения США провести личную встречу с Джо Байденом для обсуждения происходящего вокруг Украины.