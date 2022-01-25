Бамако, , 01:58 — REGNUM Власти Мали потребовали от Дании немедленно вывести датский воинский контингент, который был недавно размещен в указанной африканской стране в рамках миссии «Такуба». Об этом 24 января передал телеканал ORTM со ссылкой на заявление малийского переходного правительства.

Мали Aboubakrsidiki

В документе отмечается, что правительство республики не давало согласие на подобные действия и, в связи с этим, «с удивлением наблюдает» за нахождением на своей территории датских военных. Правительство Мали подчеркивает, что вывод войск должен быть осуществлен для сохранения отношений между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января малийское руководство призвало власти Франции пересмотреть двусторонние оборонные соглашения.

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